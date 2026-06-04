デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は球界初の背番号００を取り上げる。

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史上最強助っ人ランディ・バースが１９８８年途中、息子の病気のため阪神を退団するという緊急事態に陥った。そこで急きょ呼び寄せられたのが、ルパート・ジョーンズだった。

同年はレンジャーズ傘下の３Ａオクラホマシティでプレーしていた。バースの後釜だけに一塁手を任されたが、メジャー時代にはわずか５試合しか経験のなかったポジションだった。守りでミスを連発し、本職の外野へと回った。一塁には代わって、柏原純一や外野が本職の田尾安志らが回った。

ところが、外野守備が輪をかけて問題だった。来日前に左肩を痛めており、まともなボールを投げられない。「内野への返球がカーブだった」「いや、チェンジアップだった」などとファンにあきれられる始末。

背負った番号は「００」。バースの４４番は、さすがに恐れ多かったか。既に背番号０は球界に増えつつあったものの、２つ並べたのはＮＰＢ初だった。

拙守に加え、打撃も前任者には遠く及ばず。成績欄にもゼロを連ね、オフには寂しく日本を去った。

答…１９８８年ルパート・ジョーンズ（阪神）

（デイリースポーツ・高野 勲）