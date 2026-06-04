アツギの「冷感UVアームカバー」

日焼けが気になる季節―。腕や顔周り、首元をしっかり覆って紫外線から肌を守るアイテムが登場している。いずれも接触冷感の生地を採用し、ひんやり涼しい肌触りに仕上げた。暑い時期の外出に活用できそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）

アツギ（神奈川県海老名市）の「冷感UVアームカバー」は、よく伸びて腕にフィットするため、ずれ落ちにくいのが特徴だ。

主力品のタイツの製法を応用した。指先部分は開けてスマートフォンなどの操作がしやすいようにした。手のひら部分は滑り止めを付けて、自転車のハンドルなどが滑らないようにも工夫した。販売価格は1760円。

ニーズ（兵庫県加古川市）の「UV＆クールフェイスカバー」は、目元からうなじまで覆って紫外線から肌を守る。

顔周りを覆うパーツと顎下からデコルテまでが分かれているため、呼吸しやすく水分補給も可能だ。うなじ側は、髪形の崩れを防ぐため、面ファスナーで簡単に着脱できるようにした。販売価格は1848円。

おたふく手袋（大阪府箕面市）の「BT冷感・消臭パワーストレッチ カバー付ヘアバンド」は、ヘアバンドにうなじカバーを付けた。日焼けと顔へ流れ落ちる汗を防ぐ。

薄手のストレッチ素材で帽子やヘルメットの下に着用しやすい設計にした。吸汗速乾の機能素材や消臭機能を持つ糸を採用。汗などによる臭いを軽減し、快適な着用を目指した。実勢価格は800円。（いずれも価格は変動する場合があります）

ニーズの「UV＆クールフェイスカバー」

おたふく手袋の「BT冷感・消臭パワーストレッチ カバー付ヘアバンド」