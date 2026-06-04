「しゃべる前にやれ、若いの」仲の良い証!? 久保建英に笑顔でツッコミを入れた代表戦士は？【日本代表】
2026年６月３日（日本時間４日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を実施。ピッチコンディションの影響で当初予定していたトレーニング場から急きょ変更、さらに練習開始時間を夕方から午前に前倒しされて行なわれた。
メディアに全公開となったこの日の全体練習でハイライトは、ミニゲーム形式のトレーニングだ。ホテルで別メニューの遠藤航、途中からランニングに切り替えた瀬古歩夢以外の24選手が３チームに分かれ、フリーマンの長谷部誠コーチを加えた形で競い合った。
そのなかで印象的だったのは、菅原由勢と久保建英のやり取りだ。
ふたりは別チームで、菅原がゴールを決めると、久保がすかさず「今のはないでしょ」とクレーム。すると、菅原は冗談まじりに「しゃべる前にやれ、若いの」と笑顔でツッコミを入れた。仲の良さが垣間見える、微笑ましいひと幕だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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メディアに全公開となったこの日の全体練習でハイライトは、ミニゲーム形式のトレーニングだ。ホテルで別メニューの遠藤航、途中からランニングに切り替えた瀬古歩夢以外の24選手が３チームに分かれ、フリーマンの長谷部誠コーチを加えた形で競い合った。
そのなかで印象的だったのは、菅原由勢と久保建英のやり取りだ。
ふたりは別チームで、菅原がゴールを決めると、久保がすかさず「今のはないでしょ」とクレーム。すると、菅原は冗談まじりに「しゃべる前にやれ、若いの」と笑顔でツッコミを入れた。仲の良さが垣間見える、微笑ましいひと幕だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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