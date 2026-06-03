¡Ú¥µ¥Ýー¥Èº¾µ½¡ÛÁêÎÉÃæ¤Î¸ýºÂÉÔÀµÁ÷¶â½ä¤êÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ç¹»Ä¹¤¬¼Õºá¡ÄÊä½þ¤ÏÊÝ¸±¤«»ÔÊäÅ¶¤Ç¶¨µÄÃæ(ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô)
ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¶µºà¤äÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¸ýºÂ¤«¤éÌó1000Ëü±ß¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿º¾µ½Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÆüÌë¡¢³Ø¹»¤¬ÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ³«¤¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÎÉÃæ³Ø¹»¤Ç2ÆüÌë7»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤¿ÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢±«¤ÎÃæ¡¢Á´¹»¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë116¿Í¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬¡¢ÃÝ²¼ÃÎ¹Ô¹»Ä¹¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¼Õºá¡£
·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5·î29Æü¡¢¿¦°÷¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ²èÌÌ¤Ë¥¨¥éー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ»Ø¼¨ÄÌ¤êÁàºî¤·¤¿¤È¤³¤í³Ø¹»¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó1000Ëü±ß¤¬ÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ªÌ¯¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èº¾µ½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤½¤·¤ÆÌ´¤ä´õË¾¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê³Ø¹»½ô²ñÈñ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤êÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ï¡ÖÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸ýºÂ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÀÑÎ©¶â¤äÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¶â¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È³Ø¹»¤¬ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄÃæ¤Ç¡¢²¾¤ËÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»Ô¤¬ÊäÅ¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¼ø¶È¤ä³Ø¹»À¸³è¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£À¿¼Â¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥í¥°¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢À¸ÅÌ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÎÉÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤·¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤òÁàºî¤¹¤ëºÝ¤ÏÊ£¿ô¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Î¸¦½¤¤ä¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤ÎºÆÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤ÏÁ÷¶â¸ýºÂ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¡¢·Ù»¡¤Ø¶á¤¯Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£