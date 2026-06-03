¡ÖÅÔ»Ô¹Û»³¡×³èÍÑ¿ä¿Ê¤Ç¿·²ñ¼Ò¡¡NTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢Æ¼Ãæ¿´
¡¡NTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ï3Æü¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶âÂ°¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¼¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¡£À¤³¦¤ÇÆ¼»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÅÔ»Ô¹Û»³¡×¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò¤Ï¡ÖNTT¥µ¡¼¥¥å¥é¥¹¥È¡×¤Ç¡¢7·î1Æü¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤Þ¤ºNTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎITµ¡´ï¤Ê¤É¤«¤é¶âÂ°¤ò²ó¼ý¤·¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÀ¸ºà¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë²ó¼ýÂÐ¾Ý¤òÂ¾¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤â¹¤²¤ë¡£
¡¡»ñ¸»¤Î²ó¼ý¤«¤éºÆÀ¸ºà¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀ°È÷¤·¡¢³°Éô¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£