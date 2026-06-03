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https://www.reuters.com/legal/government/amazons-ring-sued-over-facial-recognition-feature-latest-privacy-concern-2026-06-02/
Amazon-owned Ring should pay Americans for scanning their faces, lawsuit says - Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2026/06/amazon-owned-ring-should-pay-americans-for-scanning-their-faces-lawsuit-says/
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