¾¾²¬çýÍ¥¡ßÀ®ÅÄÎ¿¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ø·¸¡É¡¡±Ç²è¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡Ù11·î¸ø³«·èÄê
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÀéÁá°«¤Î¾®Àâ¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¡¢¾¾²¬çýÍ¥¼ç±é¡¢À®ÅÄÎ¿¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢11·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾¾²¬¤ÈÀ®ÅÄ¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡È¤È¤â¤À¤Á¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÍÄ¤Ê»Ò¤ï¤ì¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÅçÍµª»Ò¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡ÙÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¤·¤í¤¬¤Í¤ÎÍÕ¡Ù¤ÇÂè168²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀéÁá¤¬2014Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡£ÃË½÷¤ÎÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ç³Î¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢´©¹ÔÅö½é¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî¡£º£²ó¤¬Ãø¼ÔºîÉÊ½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÇÊë¤é¤¹29ºÐ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¿ÀÌ¾¡Ê¤«¤ó¤Ê¡Ë¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¼º¤¤¡¢ÂÆÀ¤ÎÎø°¦¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¥Ï¥»¥ª¤«¤éÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Îø¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Í§¾ð¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ÈÃË¤È¤â¤À¤Á¡É¤È¤Î3¤Ä¤ÎÌë¤¬¡¢¿ÀÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿ÀÌ¾Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À®ÅÄ¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤¬¤é¤âÆÈÆÃ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¿ÀÌ¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÃË¤È¤â¤À¤Á¡É¥Ï¥»¥ªÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¡£¾¾²¬¤ÈÀ®ÅÄ¤â¥É¥é¥Þ¡Ø°ëÌî²È¤Î¿Í¡¹¡Á20Ç¯¸å¤Î¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Á¡Ù°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÌòÊÁ¤È½Å¤Ê¤ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËµþÅÔ¡¢Ê¡°æ¡¢¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»°Åç´ÆÆÄ¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥¯¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÃúÇ«¤Ë±ÇÁü²½¡£ÃË½÷¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê´Ø·¸À¤ò±Ç¤·¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¾½ê¡¦½³¾å¥¤¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤òÊâ¤¯¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ12Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÎø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡×¡£ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«µ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ªÆó¿Í¤Î£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ°¤½Ð¤¹»þ´Ö¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢´Å¤¯¡¢¶ì¤¯¡¢¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤È¤Ä¤à¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÌ¾¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬»ä¤È¿ÀÌ¾¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦µ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÊÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Ãë´Ö¤ËÍ¼Æü¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤¬Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Åç´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¼¾¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤À¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯»Ñ¤òÁá¤¯´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾²¬çýÍ¥¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡»°ÅçÍµª»Ò´ÆÆÄ¤È¤Î¤´±ï¤Ï15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡ÖÎø¤È°¦¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Æ¡¢¤½¤Î·ë¼Â¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬Ê¡¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÀÌ¾¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬»ä¤È¿ÀÌ¾¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Æü¡¹¡¢´ãº¹¤·¤ä¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤Ï¡¢¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ÆÆÄ¤Î´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿®Íê¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢·ã¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦µ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£À®ÅÄÎ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë»°Åç´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó²þ¤á¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¥»¥ª¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â´¶¼Õ¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¡¢°ìÆü¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë´ÆÆÄ¤È°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëè¥·¡¼¥ó»£¤ê½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢°ÂÅÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²á¤®¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤Ë´ÆÆÄ¤Î°¦¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÊÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Ãë´Ö¤ËÍ¼Æü¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤¬Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¹¥¤¤Î¥Ï¥»¥ª¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤äDVD¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±Ç²è°¦¤¬ÆÏ¤±¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£»°ÅçÍµª»Ò´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃË¤È¤â¤À¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
Èà¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ò¤ËÅ®¤ì¡¢±³¤ò¤Ä¤¡¢½÷¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯¡¢
»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤é¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¬À¤³¦¤«¤é¤Ï¤°¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
·è¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÈÓ¤Ç¤â¿©¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÎÙ¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Í´Ö¤Ï»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤à¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀéÁá°«¤µ¤ó¤ÎË¤«¤Ê¾®Àâ¡¢¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢
¿Í´Ö¤Ï¡¢½¹¤¯¡¢·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é
ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢µþÅÔ¡¢Ê¡°æ¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¤Î
¿åÊÕ¤òÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²õ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿¡£
Îø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í§¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¼¾¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿·¤·¤¯ÉÁ¤³¤¦¤È¤â¤¬¤¯¶È¤Î±Ç²è¤À¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯»Ñ¤òÁá¤¯´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡ÙÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¤·¤í¤¬¤Í¤ÎÍÕ¡Ù¤ÇÂè168²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀéÁá¤¬2014Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡£ÃË½÷¤ÎÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ç³Î¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢´©¹ÔÅö½é¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî¡£º£²ó¤¬Ãø¼ÔºîÉÊ½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÀÌ¾Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À®ÅÄ¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤¬¤é¤âÆÈÆÃ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¿ÀÌ¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÃË¤È¤â¤À¤Á¡É¥Ï¥»¥ªÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¡£¾¾²¬¤ÈÀ®ÅÄ¤â¥É¥é¥Þ¡Ø°ëÌî²È¤Î¿Í¡¹¡Á20Ç¯¸å¤Î¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Á¡Ù°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÌòÊÁ¤È½Å¤Ê¤ë½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËµþÅÔ¡¢Ê¡°æ¡¢¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»°Åç´ÆÆÄ¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥¯¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÃúÇ«¤Ë±ÇÁü²½¡£ÃË½÷¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê´Ø·¸À¤ò±Ç¤·¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¾½ê¡¦½³¾å¥¤¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤òÊâ¤¯¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ª¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ12Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÎø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡×¡£ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«µ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÌ¾¤È¥Ï¥»¥ªÆó¿Í¤Î£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ°¤½Ð¤¹»þ´Ö¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢´Å¤¯¡¢¶ì¤¯¡¢¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤È¤Ä¤à¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÌ¾¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬»ä¤È¿ÀÌ¾¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦µ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÊÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Ãë´Ö¤ËÍ¼Æü¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤¬Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Åç´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¼¾¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤À¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯»Ñ¤òÁá¤¯´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾²¬çýÍ¥¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡»°ÅçÍµª»Ò´ÆÆÄ¤È¤Î¤´±ï¤Ï15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡ÖÎø¤È°¦¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÏÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Æ¡¢¤½¤Î·ë¼Â¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬Ê¡¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÀÌ¾¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬»ä¤È¿ÀÌ¾¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Æü¡¹¡¢´ãº¹¤·¤ä¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤Ï¡¢¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ÆÆÄ¤Î´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿®Íê¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢·ã¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²¹¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦µ§¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£À®ÅÄÎ¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë»°Åç´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó²þ¤á¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¥»¥ª¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â´¶¼Õ¤ò¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¡¢°ìÆü¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë´ÆÆÄ¤È°ìÂÐ°ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëè¥·¡¼¥ó»£¤ê½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢°ÂÅÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²á¤®¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤Ë´ÆÆÄ¤Î°¦¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤ÊÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Ãë´Ö¤ËÍ¼Æü¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤¬Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¹¥¤¤Î¥Ï¥»¥ª¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤äDVD¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±Ç²è°¦¤¬ÆÏ¤±¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£»°ÅçÍµª»Ò´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃË¤È¤â¤À¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
Èà¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ò¤ËÅ®¤ì¡¢±³¤ò¤Ä¤¡¢½÷¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯¡¢
»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤é¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¬À¤³¦¤«¤é¤Ï¤°¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
·è¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÈÓ¤Ç¤â¿©¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÎÙ¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Í´Ö¤Ï»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤à¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£
º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀéÁá°«¤µ¤ó¤ÎË¤«¤Ê¾®Àâ¡¢¡ØÃË¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢
¿Í´Ö¤Ï¡¢½¹¤¯¡¢·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é
ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢µþÅÔ¡¢Ê¡°æ¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¤Î
¿åÊÕ¤òÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²õ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿¡£
Îø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í§¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¼¾¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿·¤·¤¯ÉÁ¤³¤¦¤È¤â¤¬¤¯¶È¤Î±Ç²è¤À¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯»Ñ¤òÁá¤¯´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£