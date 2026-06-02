女優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第9話に、俳優・佐藤大空（7）がサプライズ出演する。佐藤は24年放送の金曜ドラマ「ライオンの隠れ家」で謎の男の子・ライオンを演じ話題を集めた。

同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公・待山みなとが、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は「マイダイアリー」（2024年、テレビ朝日系）で向田邦子賞を史上最年少受賞した兵藤るり氏によるオリジナル。

2日放送の第9話に、「ライオンの隠れ家」で謎の男の子・ライオンを演じ話題となった人気子役の佐藤大空が、佐野史郎演じる立石船男（たていし・ふなお）の孫役でサプライズ登場する。寿司アカデミーで実際にお客様を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”の場面で、立石が握ったお寿司を無邪気に頬張った。

実の兄・遙灯とはドラマ内で初めて兄弟役で出演している。

佐藤は、ドラマだけでなく「それSnow Manにやらせて下さい」などバラエティー番組にも出演。出演中の俳優・松山ケンイチとは、25年公開のディズニー＆ピクサー映画「星つなぎのエリオ」で親子役で共演しており、それ以来の共演となる。