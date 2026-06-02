『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Premiere Ceremony司会は今年も森香澄×谷中敦 上原ひろみらのパフォーマンスも
13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyの司会と、同セレモニーでの7組のパフォーマンスアーティストが発表された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
司会は昨年同様に森香澄と、東京スカパラダイスオーケストラ・谷中敦が務める。Premiere Ceremonyを彩るパフォーマンスアーティストには、フィリピンからCup of Joe、インドネシアからHindiaとアジアで絶大な人気を誇るアーティストが参加しパフォーマンスを披露する。さらに日本国内からはSTUTS（feat. Kohjiya、Hana Hope)、THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES、上原ひろみが授賞式を盛り上げる。Premiere Ceremonyでは約60部門におよぶ賞にて最優秀作品・アーティストを発表する。
午後1時から開催されるPremiere Ceremonyは東京MXで生放送され、YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、Lemino、ABEMA、radikoでも生配信される。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツが発信される。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土） 午後1時〜午後4時
放送：東京MX
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Leminoライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMAライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radikoライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
司会は昨年同様に森香澄と、東京スカパラダイスオーケストラ・谷中敦が務める。Premiere Ceremonyを彩るパフォーマンスアーティストには、フィリピンからCup of Joe、インドネシアからHindiaとアジアで絶大な人気を誇るアーティストが参加しパフォーマンスを披露する。さらに日本国内からはSTUTS（feat. Kohjiya、Hana Hope)、THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES、上原ひろみが授賞式を盛り上げる。Premiere Ceremonyでは約60部門におよぶ賞にて最優秀作品・アーティストを発表する。
【テレビ放送予定】
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony
6月13日（土） 午後1時〜午後4時
放送：東京MX
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ
6月13日（土） 午後6時〜午後7時30分
放送：NHK BS／NHK BSプレミアム4K
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部
6月13日（土） 午後7時30分〜午後8時55分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部
6月13日（土） 午後9時30分〜午後10時50分
放送：NHK総合／NHK BSプレミアム4K
※NHK ONEで同時配信・1週間見逃し配信あり
【YouTubeライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
【Leminoライブ配信予定】
6月13日（土）
午後1時〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
午後7時30分〜『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※後日アーカイブ配信あり
【ABEMAライブ配信予定】
6月13日（土） 午後0時30分〜イベント終了まで
※ABEMA内「MAJチャンネル」
【radikoライブ配信予定】
6月13日（土）
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
※radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』にて
※ライブ配信・1週間タイムフリー配信あり