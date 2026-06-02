「屈辱的なほどだった」「実力差は歴然」ノルウェーに完敗したスウェーデンに母国メディアが厳しい指摘！「W杯開幕まであと10日という時期に…」
現地６月１日、北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うスウェーデン代表が親善試合でノルウェー代表と対戦。１−３で敗れた。
欧州プレーオフを勝ち抜いてW杯出場を決めたスウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点して３点ビハインドで前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返したが、反撃はここまでだった。
この結果を受けて、スウェーデンメディア『DAGENS NYHETER』は、「ワールドカップまであと10日。スウェーデンは完敗」と見出しを打って報道。次のように厳しい評価をしている。
「サッカーの教訓だ。グレアム・ポッター監督は多くのことを考えさせられることになった。ワールドカップ開幕まであと10日という時期に、ノルウェーとの実力差は歴然としており、スウェーデン代表チームにとっては屈辱的なほどだった」
W杯前に不安を残す結果となったスウェーデン。４日には大会前最後の試合でギリシャと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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欧州プレーオフを勝ち抜いてW杯出場を決めたスウェーデンは開始９分に先制を許すと、18分、37分にも失点して３点ビハインドで前半を終える。後半に入って76分に途中出場のアレクサンデル・イサクがゴールを決めて１点を返したが、反撃はここまでだった。
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