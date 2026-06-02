「屈辱的なほどだった」「実力差は歴然」ノルウェーに完敗したスウェーデンに母国メディアが厳しい指摘！「W杯開幕まであと10日という時期に…」

「屈辱的なほどだった」「実力差は歴然」ノルウェーに完敗したスウェーデンに母国メディアが厳しい指摘！「W杯開幕まであと10日という時期に…」