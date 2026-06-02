ヴィジュアル系バンド・キズ、来年2月をもって活動休止「それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要」
ヴィジュアル系ロックバンド・キズが1日、公式サイトおよびSNSを通じて、来年2月27日をもってバンドとしての活動を一部休止すると発表した。
【写真】ヴィジュアル系バンド・キズ、活動休止の報告【全文】
バンドは「突然の発表ではございますが、キズは2027年2月27日（土）をもってバンドとしての活動を一部休止させていただくこととなりました」と報告し、活動休止の理由について「今後の方針について協議を重ねた結果、これからのキズをより良い形で届けていくためには今一度それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要だと判断し、今回の決断に至りました」と説明している。
また、活動休止までの期間については、8月5日に“1st LAST ALBUM”『極楽より極上の雨』をリリース。さらに、9月5日の東京・Zepp Haneda公演から10月10日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで、全国6都市を巡るZepp TOUR『天照焔巡』を開催する。
活動再開の時期については「現時点では未定」とし、「準備が整い次第、改めてご報告させていただきます」と説明。「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
キズは2017年に結成。奇抜なヴィジュアル、アグレッシブでヘヴィサウンドと心をえぐるような歌詞で支持を獲得してきた。
【写真】ヴィジュアル系バンド・キズ、活動休止の報告【全文】
バンドは「突然の発表ではございますが、キズは2027年2月27日（土）をもってバンドとしての活動を一部休止させていただくこととなりました」と報告し、活動休止の理由について「今後の方針について協議を重ねた結果、これからのキズをより良い形で届けていくためには今一度それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要だと判断し、今回の決断に至りました」と説明している。
活動再開の時期については「現時点では未定」とし、「準備が整い次第、改めてご報告させていただきます」と説明。「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
キズは2017年に結成。奇抜なヴィジュアル、アグレッシブでヘヴィサウンドと心をえぐるような歌詞で支持を獲得してきた。