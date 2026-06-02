店舗や受付のタブレット運用を安全かつスマートに！鍵付きのiPad・Galaxy用フロアスタンド
サンワサプライ株式会社は、デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」を発売した。本製品は、不特定多数の人が行き交う商業施設やオフィス、展示会場などでiPadやGalaxyタブレットを安全に常設できる自立型のフロアスタンド。鍵付きセキュリティボックスが本体を盗難やいたずらから守るだけでなく、電源ケーブルをスタンド内にすっきりと隠せる配線設計を採用。美観を損なわずスタイリッシュな設置が可能だ。店舗のインフォメーション、イベントの案内、無人受付システムなど、タブレットを使ってスマートに行えるようになる便利なアイテムだ。
■タブレットの盗難・設置の不安をこれ1台で解決
タブレット収納部に鍵付きのセキュリティケースを採用したフロアスタンド。ケースはネジでスタンドにガッチリ固定されるので、簡単に外れない。
■シリンダー錠でしっかり施錠
ケース背面には、防犯性に優れた専用シリンダー錠を装備している。
■セキュリティワイヤーも取り付け可能
セキュリティワイヤーホール搭載でセキュリティワイヤーを取り付けることができる。
※別売：セキュリティワイヤー（SLE-44S-1）
■受付・店頭のデジタルサイネージで活用できる
iPad・Galaxy Tabを「安全に・美しく」固定できるセキュリティケースで、受付・店舗・サイネージ運用に最適。不特定多数の人が行き交う場所でも、盗難や紛失のリスクを抑制することができる。
■10.9〜11インチのiPadとGalaxy Tabに対応
iPadとGalaxy Tabの両シリーズの10.9インチと11インチのタブレットに対応している。形状の異なる2つのスペーサーをケースに付け替えて設置できる。
■端末を傷から守るクッション付き
背面カバーやスペーサーにクッションが付いているので、端末を優しく保護。スチールケースとの接触による傷を防ぎ、大切な機器を守る。
■手軽に回転、角度調整できる
タブレットは縦・横向き設置が可能で、使用環境や状況に合わせて角度調整できる。
■充電ケーブルを差したまま使える
ケーブルを通せるスリットが付いているので、充電ケーブルを接続したまま使用できる。
※ケースを取り付ける際には、先に充電ケーブルを端末に接続してから手順に沿って取り付けること。
■カメラホール搭載
ケースを装着したままカメラ機能も使用できる。
■ケーブルを隠してキレイに配線できる
ケーブルはスタンドの支柱内を通すことができるので、見た目もキレイに配線できる。
■デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■セキュリティに関連した記事を読む
・なりすましや偽造を防止！セキュリティシール
・Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
・医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
・分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
・センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ
■タブレットの盗難・設置の不安をこれ1台で解決
タブレット収納部に鍵付きのセキュリティケースを採用したフロアスタンド。ケースはネジでスタンドにガッチリ固定されるので、簡単に外れない。
■シリンダー錠でしっかり施錠
ケース背面には、防犯性に優れた専用シリンダー錠を装備している。
■セキュリティワイヤーも取り付け可能
セキュリティワイヤーホール搭載でセキュリティワイヤーを取り付けることができる。
※別売：セキュリティワイヤー（SLE-44S-1）
■受付・店頭のデジタルサイネージで活用できる
iPad・Galaxy Tabを「安全に・美しく」固定できるセキュリティケースで、受付・店舗・サイネージ運用に最適。不特定多数の人が行き交う場所でも、盗難や紛失のリスクを抑制することができる。
■10.9〜11インチのiPadとGalaxy Tabに対応
iPadとGalaxy Tabの両シリーズの10.9インチと11インチのタブレットに対応している。形状の異なる2つのスペーサーをケースに付け替えて設置できる。
■端末を傷から守るクッション付き
背面カバーやスペーサーにクッションが付いているので、端末を優しく保護。スチールケースとの接触による傷を防ぎ、大切な機器を守る。
■手軽に回転、角度調整できる
タブレットは縦・横向き設置が可能で、使用環境や状況に合わせて角度調整できる。
■充電ケーブルを差したまま使える
ケーブルを通せるスリットが付いているので、充電ケーブルを接続したまま使用できる。
※ケースを取り付ける際には、先に充電ケーブルを端末に接続してから手順に沿って取り付けること。
■カメラホール搭載
ケースを装着したままカメラ機能も使用できる。
■ケーブルを隠してキレイに配線できる
ケーブルはスタンドの支柱内を通すことができるので、見た目もキレイに配線できる。
■デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■セキュリティに関連した記事を読む
・なりすましや偽造を防止！セキュリティシール
・Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
・医療機関向けサイバーセキュリティ対策！「GMOトラスト・ログイン 医療機関認証強化プラン」提供開始
・分離式パネルで設置しやすい！玄関やガレージを照らすソーラー充電式LEDセンサーライト
・センサーライトと防犯カメラを1台に集約！スマホ連動のソーラー屋外カメラ