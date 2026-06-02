長引く『貧血』や『骨折』の原因とは？ 見逃しがちな腎臓病のサイン【医師解説】

腎臓の病気は初期には自覚症状が乏しい一方で、さまざまな不調が表れることもあります。また、貧血や骨の異常など、一見関係のない症状が病気の手掛かりになることもあります。今回は、腎臓病の初期症状について、加藤医院院長の加藤先生に解説してもらいました。

※2026年4月取材。

監修医師：

加藤 徳介（加藤医院）

2000年に昭和大学（現・昭和医科大学）医学部を卒業後、昭和大学病院（現・昭和医科大学病院）にて腎臓内科の臨床研修に従事。関東労災病院腎代謝内科、昭和大学病院腎臓内科（助教・医局長）、小倉記念病院腎臓内科、昭和大学病院総合診療部などで診療経験を積む。2013年より横浜市立市民病院腎臓内科医長を務め、2017年からは埼友クリニックにて腎透析内科部長および院長として診療に当たる。2025年5月より加藤医院3代目院長に就任。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医・指導医、日本糖尿病協会糖尿病認定医、日本腹膜透析医学会腹膜透析認定医、日本透析医学会透析専門医・指導医。

腎臓の働きと腎臓病

編集部

腎臓は、どのような働きをしている臓器なのでしょうか？

加藤先生

腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排出する臓器です。また、水分や電解質のバランス調整、血圧の維持、赤血球の産生に関わるホルモン分泌、骨の健康を支えるビタミンの活性化など、さまざまなところから全身の状態を保つ重要な役割を担っています。

編集部

腎臓病とは、どのような状態を指す言葉ですか？

加藤先生

腎臓病とは、腎臓の機能が低下し、老廃物や水分を適切に排出できなくなる状態を指す言葉で、中には急性に発症するものもあります。ただし、多くは慢性腎臓病として進行し、全身のさまざまな臓器や機能に影響を及ぼす可能性があります。初期は気付きにくいことも多くあり、注意が必要です。

編集部

なぜ腎臓病は気付きにくいのでしょうか？

加藤先生

腎臓は予備能力が高く、ある程度低下しても残った機能で役割を補えるからです。そのため、かなり進行するまで自覚症状が表れにくく、気付いたときには病状が進んでいることも少なくありません。

編集部

腎臓病の初期症状・サインには、どのようなものがありますか？

加藤先生

むくみや倦怠（けんたい）感、夜間の尿回数の増加、食欲低下などですね。貧血や骨折のしやすさも、腎機能の低下が進むにつれて目立ちやすくなる症状です。ただし、いずれも日常的な体調不良と区別がつきにくく、症状だけで判断するのが難しい点が特徴です。

腎性貧血と腎臓の関係

編集部

なぜ貧血が腎臓病と関係あるのでしょうか？

加藤先生

腎臓はエリスロポエチン（赤血球の産生を促すホルモン）を分泌し、骨髄での赤血球産生（赤血球を作り出すこと）を担っているからです。腎機能が低下するとこの分泌が減少し、赤血球が十分に作られなくなることで貧血が起こるのです。最初はほとんど症状がなく、その後もゆっくり進行するため「年齢のせい」や「体調不良」「体質」として見過ごされるケースも少なくありません。倦怠感や疲れやすさ、息切れ、動悸（どうき）などが続いた場合は、腎性貧血の可能性があるので、まずは医療機関で相談することをおすすめします。

編集部

腎性貧血は、どのように診断されるのでしょうか？

加藤先生

血液検査でヘモグロビン値（血液中で酸素を運ぶ役割を持つタンパク質の数値で、貧血の指標）や鉄欠乏の有無を確認するとともに、クレアチニン値（筋肉の活動によって作られる老廃物で、腎機能の低下を示す数値）とeGFR（腎臓が老廃物をろ過する能力を示す数値）で腎機能を評価し、総合的に判断します。単なる貧血としてではなく、原因を含めて評価することが重要です。

編集部

治療法について教えてください。

加藤先生

腎機能の状態に応じた継続的な管理が必要で、エリスロポエチン製剤（注射剤）の使用や鉄補充（鉄剤の内服や注射で鉄分を補うこと）などを行い、患者さんの状態に合わせて調整します。近年では、低酸素誘導因子（HIF）を応用したHIF-PH阻害薬（赤血球を増やす働きを促す治療薬）が開発されており、経口薬であるため、患者さんの負担軽減に役立っています。

腎臓と骨折の関係

編集部

骨折のしやすさに腎臓が関係しているのはなぜですか？

加藤先生

腎機能が低下するとカルシウムやリンのバランスが崩れ、骨代謝（骨が作られたり壊されたりするサイクル）に影響が出るからです。その結果、骨がもろくなり、軽い転倒などでも骨折しやすくなることがあるのです。

編集部

骨折以外で骨がもろくなったと自覚できるのでしょうか？

加藤先生

骨のもろさは、貧血以上に自覚症状がなく、骨折して初めて気付くことがほとんどです。ただし、最近は「骨粗しょう症外来」などで骨密度を測定できるようになりました。気になる人は、一度検査してみるとよいでしょう。

編集部

症状ベースで気付くのは難しいのですね。

加藤先生

強いて言うなら、脊椎がもろくなると、急激に猫背が進んだり、身長が1年で数cm低下したりすることがあり、こうした変化が受診のきっかけになる可能性はあります。当てはまる人は、早めに医療機関で相談しましょう。早期に対応することで、進行を抑えられる可能性があります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

加藤先生

腎臓は、痛みなどの自覚症状が出にくい臓器ですが、その機能が低下すると、貧血や骨の変化など、さまざまな形で全身に影響を及ぼすことがあります。特に、腎性貧血はゆっくり進行するため見逃されやすく、また骨のもろさを自覚するのも難しいため、気付かないまま腎機能の低下が進んでいることもあります。体調の変化を「年齢のせい」と自己判断せず、気になる症状があれば早めに医療機関で相談し、早期発見、早期対応できるようにしましょう。

編集部まとめ

貧血や骨のもろさは自覚症状がほとんどないため、気付いたときには腎機能の低下が進んでいるケースも少なくありません。健康診断の結果や日常の変化をきっかけに、早めに医療機関で相談し、腎臓を守りましょう。

医院情報

加藤医院

所在地 東京都世田谷区梅丘1-57-11

診療科目 内科

診療時間 午前: 月火水金土9:00～12:00

午後: 月火水金15:00～18:00

休診日 木・日

03-3420-4863

ホームページ