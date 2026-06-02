菊池風磨「ただいま戻りました」活動再開を報告！「おかえり」「うれしすぎて涙が止まらない」「待ちわびてた」「胸熱」とファン歓喜、timelesz 8人でのパフォーマンスにも期待の声

timeleszの菊池風磨が自身のInstagramのストーリーズを更新。活動再開を報告するメッセージを投稿し、注目を集めている。

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■菊池風磨「ただいま戻りました。活動、再開いたします。」

菊池は白背景に黒文字で、「ただいま戻りました。活動、再開いたします。」と報告。菊池は4月22日より、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念していた。

所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTも公式サイトで「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）活動再開に関するご報告」と題したお知らせを掲載。喉の不調により一時活動を休止していた菊池について、医師の判断・指導のもと、6月1日より活動再開すると報告した。

■番組スタッフも近況報告「腕は鈍ってませんでした」

また、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）の総合演出を務める中川将史も自身のXを更新。「久々の若旦那 お元気そうでした 腕は鈍ってませんでした すこぶる楽しそうでした」とつづり、菊池の近況を伝えた。

SNSでは「風磨くんおかえりなさい」「うれしすぎて涙が止まらない」「無理せずにね」「待ちわびてた」「胸熱」「8人のパフォーマンスが待ち遠しい」など、活動再開を喜ぶ声が寄せられている。