見えちゃいそうでハラハラ…韓国版『花男』女優、年齢不詳の制服姿を公開！美脚を堂々披露

ドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』でヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、制服姿を披露した。

6月1日、ク・ヘソンは「本日12時のテレビショッピングのライブで会いましょう」「生放送中です。ク・ロール」という文章とともに、数枚の写真を公開した。

【写真】なかが見えそう…ク・ヘソンの制服姿

写真のなかのク・ヘソンは、ブラウン系の制服を着用している。スカートにセーター、ネクタイまで締めたク・ヘソンの姿は、41歳であることが信じられないほどの容貌を見せた。

ク・ヘソンは、生放送にて学生が愛用する手巻きカーラーを販売するために制服姿になったとみられる。このヘアカーラーは、ク・ヘソンが自ら研究して開発し、特許を取得した製品である。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

なお、ク・ヘソンは去る2020年7月に俳優アン・ジェヒョンとの離婚が確定した後、芸能活動はもちろん、ビジネスへと活動の領域を広げた。最近14kgの減量に成功したほか、自ら特許を出したヘアカーラーの販売事業をスタートさせ、大きく話題になった。

（記事提供＝OSEN）

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。