『夫婦別姓刑事』橋本愛“明日香”は数年ぶりに幼馴染と再会も…【第8話あらすじ】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第8話が2日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
■第8話あらすじ
晴れて職場公認の夫婦となった四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）。誠の娘・音花（月島琉衣）と一緒に住むことになり、３人の生活が始まったが、音花がタトゥーを入れたことで誠と激しい言い合いになり、その輪に入れず疎外感を感じてしまう明日香･･･。
そんな中、沼袋署管内のアパートの一室で暴力団員の遺体が見つかった。容疑者として浮上したのは、現場から逃走した部屋の住人・見上桜子（大後寿々花）。運送会社の事務員として真面目に働き、周囲からも慕われていた彼女がなぜ事件を起こしたのか？
刑事課一同が桜子の行方を追う中、誠は明日香の様子がおかしいことに気づいて問い詰める。明日香は、かつて桜子と家族のように暮らしていたと打ち明ける。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
晴れて職場公認の夫婦となった四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）。誠の娘・音花（月島琉衣）と一緒に住むことになり、３人の生活が始まったが、音花がタトゥーを入れたことで誠と激しい言い合いになり、その輪に入れず疎外感を感じてしまう明日香･･･。
そんな中、沼袋署管内のアパートの一室で暴力団員の遺体が見つかった。容疑者として浮上したのは、現場から逃走した部屋の住人・見上桜子（大後寿々花）。運送会社の事務員として真面目に働き、周囲からも慕われていた彼女がなぜ事件を起こしたのか？
刑事課一同が桜子の行方を追う中、誠は明日香の様子がおかしいことに気づいて問い詰める。明日香は、かつて桜子と家族のように暮らしていたと打ち明ける。