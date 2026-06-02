世帯年収1400万でも「私の貯金が少しずつ崩れている」 時短勤務の30代女性が明かす、子育て中の家計事情

世帯年収が1000万円を超える家庭の場合、一体どんな生活を送っているのだろうか。

投稿を寄せた30代の女性（栃木県／エンジニア）は時短勤務で年収300万円、夫の年収1100万円と合わせて世帯年収は1400万円にのぼる。

未就学児の子ども2人がいて4人家族で暮らしているが、「最近家を建てました。（4LDK2階建て）」と切り出し、日々のシビアな家計事情を明かした。

「基本的に服はユニクロ、子供は赤ちゃん本舗や西松屋です」

日々の生活費について、女性は「食費と日用品は私持ちで、18万程度です。＋外食費」「外食は毎週しています」と明かす。子どもたちの成長に伴い、予想外に出費がかさむこともあるようだ。

「よく食べる子たちで、さらにおむつや子供服等も含むのでここに子の服や靴のサイズアップ・ちょっとした家具を買うとクレカ支払いが20万を超えてしまい、私の貯金が少しずつ崩れている状況です」

自身の貯蓄に手をつけるしかない状況を嘆く女性だが、一方で、夫側が受け持つ部分は収支が安定している。

「主人は月16万のローンを払いつつ、子の大学費用や老後の費用をそれなりに貯められています」

ほかに、習い事は「年少の上の子が3つ、1歳の下の子が1つ」「教育費でいうと幼稚園・保育園・習い事の内1つで月3万程度でしょうか」と、教育費や保育料でそれなりに出ていく。さらに、夫婦ともに旅行好きのため「年に2回程度は旅行（帰省含む）」しつつ、普段の買い物はいたって庶民的だ。

「基本的に服はユニクロ、子供は赤ちゃん本舗や西松屋です。大きな我慢はしていませんが、そこまで贅沢もできません。（夫婦二人のときから世帯年収が減っているのでこのような感覚です）」

夫が家族のための貯金ができているのであれば世帯の収支は問題なさそうだが、自身の貯金が減っていくストレスはありそうだ。時短勤務の間だけでも、夫婦間で生活費の分担割合を見直したほうがいいかもしれない。

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