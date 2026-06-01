新規設定ファンド一覧 5月第5週（5月25日～5月29日） 新規設定ファンド一覧 5月第5週（5月25日～5月29日）

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〇5月26日

グローバル高配当株式ファンド（１年決算型）

運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント



フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（資産成長型）（テック・ハンター）

運用会社：フィデリティ投信



フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（テック・ハンター）

運用会社：フィデリティ投信



Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））（ＩＧＯ）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））（ＩＧＯ）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））（ＩＧＯ）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



〇5月27日

フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（資産成長型）（クリプト・フロンティア）

運用会社：フィデリティ投信



フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（クリプト・フロンティア）

運用会社：フィデリティ投信



ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（成長型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（成長型））

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（年４回決算型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（分配重視型））

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



〇5月28日

Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



成長戦略フォーカス・ジャパン

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５（デュアルキューブ２６０５）

運用会社：りそなアセットマネジメント



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