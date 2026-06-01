新規設定ファンド一覧 5月第5週（5月25日～5月29日）
〇5月26日
グローバル高配当株式ファンド（１年決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（資産成長型）（テック・ハンター）
運用会社：フィデリティ投信
フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（テック・ハンター）
運用会社：フィデリティ投信
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
〇5月27日
フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（資産成長型）（クリプト・フロンティア）
運用会社：フィデリティ投信
フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（クリプト・フロンティア）
運用会社：フィデリティ投信
ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（成長型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（成長型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（年４回決算型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（分配重視型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
〇5月28日
Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
成長戦略フォーカス・ジャパン
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５（デュアルキューブ２６０５）
運用会社：りそなアセットマネジメント
株探ニュース
グローバル高配当株式ファンド（１年決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（資産成長型）（テック・ハンター）
運用会社：フィデリティ投信
フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（テック・ハンター）
運用会社：フィデリティ投信
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライスインフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））（ＩＧＯ）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
〇5月27日
フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（資産成長型）（クリプト・フロンティア）
運用会社：フィデリティ投信
フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（クリプト・フロンティア）
運用会社：フィデリティ投信
ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（成長型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（成長型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩ地方創生・日本高配当株式ファンド（年４回決算型）（はばたくＴＳＵＢＡＳＡ（分配重視型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
〇5月28日
Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
成長戦略フォーカス・ジャパン
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５（デュアルキューブ２６０５）
運用会社：りそなアセットマネジメント
株探ニュース