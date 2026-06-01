トマトとアボカドのマヨ炒め【材料】（2人分）トマト 1~2個アボカド 1個マヨネーズ 大さじ 1.5麺つゆ(ストレート) 小さじ 2かつお節 3g【下準備】1、トマトはヘタをくり抜き、ひとくち大に切る。2、アボカドは包丁で種まで縦向きに1周グルリと切れ目を入れ、ひねって2つに分ける。包丁の角を種に刺して軽くひねって種だけきれいに取り、皮をむいてひとくち大に切る。【作り方】1、フライパンにマヨネーズを中火で熱し、アボカドを炒める。2、少し焼き色がついたら強火にし、トマトを加えてサッと炒め合わせる。麺つゆを加えて手早く炒め合わせ、かつお節を加えて全体にからまったら器に盛る。