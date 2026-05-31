FWクリスティアーノ・ロナウドは41歳を迎えた今もポルトガル代表の中心であり、今回の2026W杯でもセンターフォワードの先発に入ってくると予想される。



これまでチャンピオンズリーグを複数回制するなどタイトルを多く獲得してきたロナウドだが、W杯のタイトルだけは獲得できていない。これがラストチャンスとなるならば、ロナウドにW杯のタイトルを獲ってほしいと考えているサッカーファンは世界中にいることだろう。





ポルトガル代表に選出されたマンチェスター・ユナイテッドDFディオゴ・ダロトはロナウドのためにW杯を獲りたいと意気込んでいて、ロナウドのキャリアをさらに完璧なものにするために奮闘する考えだ。「クリスティアーノがポルトガルだけでなく、サッカー界全体のために成し遂げてきたことを考えれば、W杯優勝という輝かしい形でキャリアを終えることができれば素晴らしいものになる。『彼が史上最高の選手となるためにW杯のタイトルが必要か？』と問われれば、その答えはNoだ。でも、優勝できればもっと輝きが増すし、間違いなく彼にとって素晴らしいトロフィーになる。彼のファンの1人として、彼に勝ち取ってほしいという気持ちがある。もちろんポルトガルにとっても重要なトロフィーになるであろうことも分かっている。僕もその一員になれたら素晴らしいね」（『Caze TV』より）。前回大会はアルゼンチン代表が制し、リオネル・メッシがトロフィーを掲げた。メッシとロナウドは長きにわたるライバル関係にあり、ロナウドの闘志に火がついたであろうことは間違いない。メッシに続いてロナウドもW杯制覇となればとんでもないストーリーとなるが、今大会叶うか。