PayPay、7月以降の自治体キャンペーンを発表 島根県大田市で20％還元など
PayPayは地方自治体と共同で実施するキャンペーンや、PayPay商品券、PayPayクーポンを活用する取り組みについて、7月以降に実施する内容を発表した。
7月以降にキャンペーンを開催するのは、島根県大田市。期間中、対象店舗の買い物をPayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイントで支払いすると、最大20％が付与される。
大田市 7月1日～8月10日 最大20％ 1回：2000ポイント
期間：5000ポイント
また、埼玉県三郷市や東京都稲城市など8市1町で、PayPay商品券や、PayPayクーポンを活用する取り組みが行われる。PayPay商品券 エリア 期間 商品券金額 対象者 申込可能数 埼玉県
三郷市 申込期間：
7月1日～31日
販売期間：
8月3日～31日
利用期間：
8月3日～12月25日 3000円分のプレミアム付き1万3000円分 三郷市在住
12歳以上 1人：5口 埼玉県
坂戸市 申込期間：
7月1日～31日
販売期間：
8月3日～31日
利用期間：
8月3日～12月31日 5000円分のプレミアム付き1万5000円分 坂戸市在住
18歳以上 1人：5口 埼玉県
飯能市 申込期間：
7月1日～31日
販売期間：
8月3日～31日
利用期間：
8月3日～12月25日 2500円分のプレミアム付き7500円分 飯能市在住
12歳以上 1人：15口 東京都
稲城市 申込期間：
7月1日～30日
販売期間：
7月31日～2027年1月6日
利用期間：
7月31日～2027年1月7日 1000円分のプレミアム付き6000円分 稲城市在住
12歳以上 1人：10口 大阪府
富田林市 申込期間：
7月1日～8月4日
販売期間：
8月5日～25日
利用期間：
8月5日～2027年1月31日 600円分のプレミアム付き2600円分 富田林市在住
12歳以上 1人：25口 和歌山県
紀の川市 申込期間：
7月1日～8月2日
販売期間：
8月3日～20日
利用期間：
8月3日～12月31日 1500円分のプレミアム付き6500円分 12歳以上 1人：4口 兵庫県
赤穂市 申込期間：
7月1日～8月2日
販売期間：
8月3日～9月30日
利用期間：
8月3日～9月30日 1000円分のプレミアム付き3000円分 赤穂市在住
12歳以上 1人：10口 福岡県
宇美町 申込期間：
7月1日～27日
販売期間：
8月3日～31日
利用期間：
8月3日～12月31日 2000円分のプレミアム付き1万2000円分 12歳以上 1人：5口 PayPayクーポン エリア 期間 還元率 付与上限 神奈川県
横須賀市 7月1日～31日 商店街加盟の中小企業：20％
大規模店舗、その他中小店舗：10％ 商店街加盟の中小企業：
1回：3000ポイント
期間：6000ポイント
大規模店舗、その他中小店舗：
1回：1500ポイント
期間：3000ポイント