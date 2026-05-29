「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在でフジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



フジクラは４日続落。前日のザラ場に続き再び５０００円台を割り込むなど売り圧力が拭えない。今月１４日に発表した２７年３月期の業績見通しは営業利益段階で前期比１２％増の２１１０億円予想と２ケタ成長を見込んでいるものの、市場期待に届かず大きく売りを浴びた。しかし、ＡＩデータセンター向け光ファイバーや光コネクターの需要は中期的に高水準が見込まれるなか、８０００円近い水準から２０日にはほぼ半値水準の４１００円台まで売り込まれ、過度に売られ過ぎとの観点から押し目買いが流入。直近は２６日ザラ場に５６５３円の戻り高値を形成している。もっとも、買い戻し一巡後は上値も重いようだ。前週末現在で信用買い残が急増しており、信用倍率が１３．９倍まで大幅拡大していることで需給悪が警戒されている面もある。



出所：MINKABU PRESS