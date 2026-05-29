木村拓哉の華麗なスーツ姿がエグい！大人の色気漂う「やっぱり最強」なショットを厳選

俳優、アーティストとして第一線を走り続ける木村拓哉。年齢を重ねた今も変わらず、木村のスーツスタイルは多くのファンを魅了し続けている。ブラックスーツからジャケットコーデまで、さらりと着こなしながら漂わせる大人の色気や余裕はさすがの一言。今回は、SNSに投稿された写真の中から、思わず見惚れてしまうスーツスタイルの数々を厳選して紹介する。

写真：木村拓哉の「やっぱり最強」なスーツ姿（全5投稿）

■グラフィックTを効かせた“こなれ感”漂う着こなし

映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xに投稿された、『堂本兄弟2025』出演時のオフショット。黒のスーツを軸としたミニマルなスタイリングに、グラフィックTでハズしを効かせた着こなし。スーツスタイルを程よくカジュアルダウンしながらも、フェザーネックレスで色気もしっかりプラス。全身をシンプルにまとめながら自然と目を引き、ポケットに手を入れた立ち姿からも大人の余裕が漂っている。

■「オーラがすごい」黒のストライプスーツショットに反響

黒のストライプスーツに黒シャツを合わせた着こなしは、シックでありながら色気も漂うスタイリング。細身のシルエットを自然に着こなし、シンプルなコーディネートだからこそ際立つ圧倒的な存在感を放っている。SNSでは「渋すぎる」「立ってるだけでカッコいい」「オーラがすごい」「スーツ姿がやっぱり最強」といった声も寄せられていた。映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xに過去投稿された、『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』出演時のオフショット。

■ダークネイビーで魅せる洗練スーツスタイル

木村のInstagramに過去投稿された、映画『グランメゾン・パリ』の共演者とのショット。ダークネイビーのスーツに同系色のタートルネックを合わせたワントーンコーデは、シンプルながら上品なムードたっぷり。落ち着いたカラーで統一することで、成熟した雰囲気や自然と漂う華やかさが際立つ着こなしとなっている。ウィンクをした表情はシックなスタイリングとのギャップも魅力的。

■ブラックのダブルスーツで渋さ全開の着こなし

ブラックのダブルスーツに黒のインナーを合わせたシックなスタイリングで、胸元にはワインレッドのポケットチーフをプラス。重厚感のある着こなしながら、さりげない差し色が華やかさを添えている。壁にもたれながら上を見上げる姿からは、自然体なのに絵になってしまうスター感が漂う。王道のブラックスーツを、自分のスタイルとして成立させてしまうところも木村らしい。三菱UFJフィナンシャル・グループの新金融サービスブランド『エムット』の新CM発表会に出席した際の一枚。

■ハイトーンヘアとラフなスーツスタイルが抜群の存在感

『OCEANS』4月号（2025年2月25日発売）のカバーカット。黒ジャケットに白Tシャツを合わせたスーツスタイルをさらりとまとい、ハイトーンのヘアカラーも相まって抜群のオーラを放っている。背景の海に合う、ネックレスやリングを効かせたスタイリングも印象的で、無造作に袖をまくった姿からは肩の力が抜けたこなれ感も漂う。開放感のあるロケーションも相まって、まるで映画のワンシーンのようなビジュアルに仕上がっている。