「貯金5000万円で“老後は勝ち組”のはずだった」大手商社を退職、住宅ローン完済の69歳男性がカン違いしていた“老後資金の盲点”

「貯金5000万円で“老後は勝ち組”のはずだった」大手商社を退職、住宅ローン完済の69歳男性がカン違いしていた“老後資金の盲点”