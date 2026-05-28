ZARD、35周年記念ライブ映像作品のアートワーク公開＋東阪アコースティックライブのメンバー追加発表
ZARDのデビュー35周年記念ライブを収録したBlu-ray&DVD『ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』が7月8日にリリースされることは既報のとおり。そのアートワークが公開となった。
パッケージデザインは、本公演で初めて採用された紗幕の演出をイメージしたもの。ライブの印象的な世界観を静かに表現したスリーブケース仕様となる。スリーブケースの中面ジャケットには、実際のライブステージ写真を使用。35周年記念LIVEの情景を反映したアートワークに仕上がった。
また、10月に大阪と東京のビルボードライブで開催される＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞に、前述の35周年記念公演で初めてZARDのライブに参加したHIROKI(Violin)と森下歩哉(Sax)が新たに加わることが決定した。昨年の編成に新たな音色が加わることで、より彩りと広がりの増したサウンドが期待されるところだ。
■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』
2026年7月8日発売
【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)
スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット
【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)
スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット
▼収録映像 ※約160分収録
＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞
01 Good-bye My Loneliness
02 不思議ね…
03 もう探さない
04 こんなに愛しても
05 IN MY ARMS TONIGHT
06 もう少し あと少し…
07 きっと忘れない
08 Boy
09 サヨナラは今もこの胸に居ます
10 眠り
11 もっと近くで君の横顔見ていたい
12 You and me (and…)
13 あなたを感じていたい
14 Just believe in love
15 息もできない
16 突然
17 揺れる想い
18 永遠
19 二人の夏
20 かけがえのないもの
21 来年の夏も
22 Forever you
23 こんなにそばに居るのに
24 雨に濡れて
25 Season
26 Oh my love
27 Top Secret
28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
29 遠い日のNostalgia
30 愛が見えない
31 Today is another day
32 君がいない
33 マイ フレンド
34 Don’t you see!
-encore-
35 心を開いて
36 君に逢いたくなったら…
37 好きなように踊りたいの
38 あの微笑みを忘れないで
39 負けないで
▼特典映像 ※約30分収録
＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞
○Billboard Live YOKOHAMA公演
01 マイ フレンド
02 運命のルーレット廻して
03 心を開いて
04 Good-bye My Loneliness
05 pray
06 負けないで
◯MUSIC VIDEO
・二人の夏(MUSIC VIDEO)
・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)
■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』発売記念先行上映会
▼開催日時
2026年7月4日(土)
開場13:40 / 上映14:00
※開場時間は多少前後する場合がございます。
▼会場(全10劇場／各1回)
北海道・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
宮城・MOVIX仙台
千葉・ユナイテッド・シネマ幕張
東京・ユナイテッド・シネマ豊洲
東京・ユナイテッド・シネマ としまえん
神奈川・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい
愛知・ユナイテッド・シネマ豊橋18
大阪・なんばパークスシネマ
大阪・ユナイテッド・シネマ岸和田
福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
詳細：https://wezard.net/35th/wabm-fm-bd-dvd/#advance-screening
■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞
【大阪公演】※1日2回公演
10月15日(木) ビルボードライブ大阪
10月16日(金) ビルボードライブ大阪
※1stステージ：open16:30 / start17:30
※2ndステージ：open19:30 / start20:30
【東京公演】※1日2回公演
10月26日(月) ビルボードライブ東京
10月27日(火) ビルボードライブ東京
10月28日(水) ビルボードライブ東京
※1stステージ：open16:30 / start17:30
※2ndステージ：open19:30 / start20:30
▼BAND MEMBERS
Guitar：大賀好修
Guitar & Chorus：大田紳一郎(SO×DY)
Drums：車谷啓介
Bass：麻井寛史
Keyboard & Piano：大楠雄蔵
Keyboard & Chorus：北川加奈
Violin：HIROKI
Sax：森下歩哉
Manipulator：大藪拓
Guest Pianist：小野塚晃
詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/
関連リンク
◆ZARD 35周年特設サイト
◆ZARD オフィシャルサイト
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