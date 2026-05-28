ZARDのデビュー35周年記念ライブを収録したBlu-ray&DVD『ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』が7月8日にリリースされることは既報のとおり。そのアートワークが公開となった。

パッケージデザインは、本公演で初めて採用された紗幕の演出をイメージしたもの。ライブの印象的な世界観を静かに表現したスリーブケース仕様となる。スリーブケースの中面ジャケットには、実際のライブステージ写真を使用。35周年記念LIVEの情景を反映したアートワークに仕上がった。

また、10月に大阪と東京のビルボードライブで開催される＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞に、前述の35周年記念公演で初めてZARDのライブに参加したHIROKI(Violin)と森下歩哉(Sax)が新たに加わることが決定した。昨年の編成に新たな音色が加わることで、より彩りと広がりの増したサウンドが期待されるところだ。

スリーブケース仕様

■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

2026年7月8日発売

【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット

【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット ▼収録映像 ※約160分収録

＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

01 Good-bye My Loneliness

02 不思議ね…

03 もう探さない

04 こんなに愛しても

05 IN MY ARMS TONIGHT

06 もう少し あと少し…

07 きっと忘れない

08 Boy

09 サヨナラは今もこの胸に居ます

10 眠り

11 もっと近くで君の横顔見ていたい

12 You and me (and…)

13 あなたを感じていたい

14 Just believe in love

15 息もできない

16 突然

17 揺れる想い

18 永遠

19 二人の夏

20 かけがえのないもの

21 来年の夏も

22 Forever you

23 こんなにそばに居るのに

24 雨に濡れて

25 Season

26 Oh my love

27 Top Secret

28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

29 遠い日のNostalgia

30 愛が見えない

31 Today is another day

32 君がいない

33 マイ フレンド

34 Don’t you see!

-encore-

35 心を開いて

36 君に逢いたくなったら…

37 好きなように踊りたいの

38 あの微笑みを忘れないで

39 負けないで ▼特典映像 ※約30分収録

＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞

○Billboard Live YOKOHAMA公演

01 マイ フレンド

02 運命のルーレット廻して

03 心を開いて

04 Good-bye My Loneliness

05 pray

06 負けないで

◯MUSIC VIDEO

・二人の夏(MUSIC VIDEO)

・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)

■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』発売記念先行上映会

▼開催日時

2026年7月4日(土)

開場13:40 / 上映14:00

※開場時間は多少前後する場合がございます。

▼会場(全10劇場／各1回)

北海道・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

宮城・MOVIX仙台

千葉・ユナイテッド・シネマ幕張

東京・ユナイテッド・シネマ豊洲

東京・ユナイテッド・シネマ としまえん

神奈川・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

愛知・ユナイテッド・シネマ豊橋18

大阪・なんばパークスシネマ

大阪・ユナイテッド・シネマ岸和田

福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

詳細：https://wezard.net/35th/wabm-fm-bd-dvd/#advance-screening

■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜＞

【大阪公演】※1日2回公演

10月15日(木) ビルボードライブ大阪

10月16日(金) ビルボードライブ大阪

※1stステージ：open16:30 / start17:30

※2ndステージ：open19:30 / start20:30 【東京公演】※1日2回公演

10月26日(月) ビルボードライブ東京

10月27日(火) ビルボードライブ東京

10月28日(水) ビルボードライブ東京

※1stステージ：open16:30 / start17:30

※2ndステージ：open19:30 / start20:30 ▼BAND MEMBERS

Guitar：大賀好修

Guitar & Chorus：大田紳一郎(SO×DY)

Drums：車谷啓介

Bass：麻井寛史

Keyboard & Piano：大楠雄蔵

Keyboard & Chorus：北川加奈

Violin：HIROKI

Sax：森下歩哉

Manipulator：大藪拓

Guest Pianist：小野塚晃

詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/