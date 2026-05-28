松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』の主人公・雪村爽太（松村北斗）とヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の役衣装ビジュアルを解禁！松村と岡崎がスーツ姿を披露し、撮影では7年ぶりの再会となったお互いの印象を明かした。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

松村が演じる爽太は「野瀬化粧品」社員で総務部勤務。内気で友人も少ない子供時代を過ごしたが、あることで麻里子と出会ってから、彼女のことを25年間一途に想い続けている。

岡崎が演じる麻里子は「野瀬化粧品」役員兼ブランド事業部部長。祖母が創業者で父親が現社長。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、好きでよく通うカフェで爽太と出会う。

解禁したビジュアルは、松村がボルドーのシャツにジャケット、岡崎がホワイトのシャツに薄グレーのジャケットというオフィススタイルで、サスペンスタッチに仕上がっている。

ビジュアル撮影は、お互いの印象を明かすなど和気あいあいとした雰囲気の中で行われた。2人は2019年にドラマで共演しているが、その後テレビ局の廊下などですれ違ったこともなく、本作で7年ぶりの再会を果たした。

松村は岡崎について「大人になったなと。頼りがいがありそう」と印象を語り、岡崎は松村について「落ち着き具合がすごい。仙人みたい」と笑顔。松村が「今年で31歳だからね。20代半ばの頃とは違う」と語ると、岡崎は「悟りを感じます」と続けた。

さらに松村は「新しい現場ではまだ少し緊張している」と明かし、岡崎が「猫をかぶってるんですね！」とツッコむ場面も。松村が「全身ズルっと猫かぶってます」と返すなど、終始和やかな雰囲気で撮影は進行した。

7年前は若手俳優として共演した2人が主演とヒロインとして挑む本作は、7月放送開始。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：松本京子

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介

音楽：得⽥真裕

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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