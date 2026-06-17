冷凍食品の値上げが相次いでいます。ニップンは9月1日から、家庭用冷凍食品の約7割にあたる45品目で7％〜15％値上げすると発表しました。「オーマイプレミアムペペロンチーノ」「パイシート」などが対象で、中東情勢の影響で原油価格が高騰したことを受け、包装資材の仕入れ値が上昇しているほか、肉や油などの原材料・輸送費などの上昇が要因としています。冷凍食品をめぐっては、ニチレイやニッスイ、テーブルマークなどの大手食