暑い日が続き、「スタミナをつけたい」という時には「にんにく！」という方も多いのではないでしょうか。しかし、気になるニオイはどうしていますか?にんにく臭は首元から出始めるそうです。【写真を見る】今が旬！新鮮なにんにくの見分け方今が“旬”！暑さ乗り切るスタミナ源「にんにく」山形純菜キャスター:1年中、スーパーに並ぶ「にんにく」。農水省によると、国産にんにくの生産の約7割は青森県で、寒い冬、雪の下で糖分をた