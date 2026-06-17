◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神が楽天を終盤に突き放し、快勝で交流戦を締めくくった。2回無死一塁で大山に今季甲子園1号となる左翼席への2ランアーチが飛び出した。試合を優位に進め、7回までに6―0とリードした。8回に3―6と迫られても、その裏に熊谷のスクイズ成功や福島の2点適時打で4点を奪い、10―3とダメ押した。これで阪神は交流戦を6勝12敗とした。負け越したものの、最終戦で快勝し、1