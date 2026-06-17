大阪府の吉村洋文府知事は6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎えたことを報告し、その年齢に「若すぎwwwwww」「怖すぎますて」といった声が寄せられています。【写真】吉村府知事の年齢に驚きの声「38歳だと言われても違和感ないのがすごいですね！」吉村府知事は「本日、誕生日です。38歳になりました。…。すいません。嘘ついてました。51歳になりました」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。「51」のバルーンを