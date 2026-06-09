Cloudflareが脅威インテリジェンスをウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)に直接取り込める新機能を発表しました。攻撃元IPアドレスにひも付く攻撃者名やそのIPアドレスが過去に標的にした業界などを条件にしてCloudflare WAFでブロックルールを作成できるようになります。Turning Cloudflare’s threat indicators into real-time WAF ruleshttps://blog.cloudflare.com/realtime-threat-intel-waf-rules/CloudflareにはT