元タレントの田代まさしが１７日、インスタグラムを更新し、都内で警視庁署員から薬物の尿検査を「強要」されたと明かした。田代は「一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのに」と切り出す。田代はＮＰＯ法人アパリ（東京・新宿区）とともに薬物依存問題に取り組んでいる。「その次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」といい、前々日の薬物検査でシロだと確認したことを告