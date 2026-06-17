タレントの二宮和也が、17日放送のTBS系バラエティー『ニノなのに』（後8：54）に出演。5月31日に嵐が活動を終了して以降初の収録で心境を語った。【写真あり】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也この日はゲストに本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑らが登場。ゲストも労いの言葉をかける中、本木から心境を聞かれ、二宮は「こんなにも『お疲れさま』って言ってもらえると思っていなかったので。どちらかと