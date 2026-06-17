北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表はグループFの初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。16日（日本時間17日）には、決勝トーナメント（T）で対戦する可能性のあるグループIのフランスが、セネガルに3-1で快勝。ネット上では、決勝Tに関するある事実に日本ファンから嘆きの声が相次いでいる。前半はシュート1本と苦戦したフランスだったが、後半にエースのエムバペが爆発。後半21分、一