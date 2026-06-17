東京・原宿のＦｅｎｄｅｒＦｌａｇｓｈｉｐＴｏｋｙｏで行われた来店１００万人記念スペシャルセレブレーションに、大物ギタリストが現れた姿が話題になっている。登場したのはＬ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌのギタリスト・ｋｅｎ（５７）。１６日にお笑いコンビ・ニューヨークと会場を盛り上げた。イベントなどに登場したのは久しぶり。サングラスに細身ベージュジャケットスーツの激シブ。ネットでも話題になり「ラルク