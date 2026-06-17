プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがFWとMFの獲得を検討している。『Daily mail』によると、ターゲットはウェストハムに所属するマテウス・フェルナンデスとクリセンシオ・サマーフィル。後者はオランダ代表としてW杯に出場しており、日本戦でゴールを決めている。ユナイテッドはカゼミロの退団もあってMFの獲得を最優先事項としており、その中で同じウェストハムに所属するFWサマーフィルにも関心を寄せている。ユナ