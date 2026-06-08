EUの政策執行機関である欧州委員会は2025年9月に、Googleが広告技術(アドテク)業界における競争をゆがめたとして独占禁止法違反で同社に29億5000万ユーロ(約5000億円)の制裁金を科しました。この件で明らかになった反競争的行為によって影響を受けた個人または企業は損害賠償を請求できると欧州委員会が示したため、複数の出版社グループが総額6億4000万ユーロ(約1180億円)以上を求める訴訟を提起しています。European publishers