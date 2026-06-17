サッカー日本代表の堂安律選手は6月17日、自身のInstagramを更新。チームメイトに誕生日を祝福してもらった時の様子を公開しました。【写真】日本代表の仲良しな姿「28歳も最高のプレーを」堂安選手は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」とつづり、3枚の写真を投稿。チームメイトとテーブルを囲み