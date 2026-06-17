待ちに待った4年に一度の祭典。日本代表の初戦でそれは起こった。【写真】「まじトラップ」の声も…紛らわしいと苦情殺到したDAZN契約ページ「キックオフ直後からもう音声はおかしかった。実況アナが“ボールは堂安へ！”と伝えているのに、画面に映る堂安律はとっくに別の選手へパスを出しているというような。映像と音声の大きなズレですね」（サッカーライター、以下同）日本時間6月15日早朝5時、ワールドカップ北中米大会