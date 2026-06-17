タレントの山田まりやさんが6月17日、都内であったトークイベントに出演し、約5年別居していた夫で俳優の草野とおるさんと離婚合意したと発表した。すでに山田さん記入済みの離婚届を送付済みで、草野さんの返送待ちの状態だという。合意に際しては、弁護士が調停人となる民間のオンライン離婚調停サービスを活用したそうで、山田さんは「5年も進まなかったことが、1カ月でスムーズに進んで、お互いにスッキリしています」と話した