サッカー元日本代表ＦＷでＪ２・栃木Ｃに所属する鈴木武蔵が１７日に自身のＸを更新し、２１日に開催予定だったＷ杯のイベントを中止にすると発表した。チュニジア戦のライブビューイングで、３００人の参加者を募集していたが「開催に必要な人数に達しなかったため」と説明した。鈴木は「イベント開催中止のお知らせ」と題して報告。「この度、６月２１日に開催予定でした『Ｗ杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しな