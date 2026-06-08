宇宙企業SpaceXが展開する人工衛星インターネット「Starlink」の公式アカウントが、同サービスにおいてユーザー数が1200万人を突破したと伝えました。SpaceXは今後衛星を大幅に増強する方針です。Starlink is connecting more than 12M active customers with high-speed internet across 160+ countries, territories and many other markets.Thank you to all our customers around the world! 🛰️🌎ϰ