韓国代表が非公開トレーニングを行っている練習場に正体不明のドローンが出現する事件が発生していたようだ。韓国メディア『聯合ニュース』が報じている。FIFAワールドカップ2026でグループAに属する韓国は、初戦となったチェコ代表戦を2−1の逆転で勝利して白星スタート。現地時間18日には同じく初戦白星の開催国メキシコ代表とグアダラハラの地で対戦する。その一戦を翌日に控えるなか、チームは試合会場近郊のチーバス・