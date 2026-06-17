東京・渋谷で6月から始まったごみのポイ捨てに対する罰則。半月で200人を超える人から過料を徴収したことが分かりました。罰則の導入で、渋谷の街は変わるのでしょうか。【写真を見る】ポイ捨てを24時間態勢で見回りする巡回員渋谷ポイ捨て罰則 街に変化は?高柳光希キャスター:6月から渋谷で始まった、ごみのポイ捨てに対する罰則。区内全域でポイ捨てをした人から過料2000円を徴収するのですが、6月16日までの半月で210件の