高級ブランド「エルメス」の偽物のバッグを質店に入れ、1400万円をだまし取ったとして、母と娘が逮捕されました。【写真を見る】「エルメスが偽物では」店長の相談で発覚 偽バッグを質店に入れ1400万円詐取か 78歳母と44歳娘を逮捕被害総額1億円か詐欺などの疑いで逮捕されたのは、佐藤孝子容疑者（78）と娘の渡辺久乃容疑者（44）です。2人はおととし7月、2回にわたって東京・江戸川区の質店に「エルメス」をまねた偽