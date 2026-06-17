V8モデルがまもなく終幕へ2026年6月末、マクラーレンのV8モデル「750S」と「GTS」が、日本市場において大きな転換点を迎えます。2025年末、マクラーレン・オートモーティブは道路運送車両法の保安基準改正への対応に伴い、日本市場向けの750SおよびGTSの生産を2026年6月末で終了すると発表しました。【画像】超カッコいい！ これが“まもなく生産終了”の最新「“2人乗り”スポーツカー」です！ 画像を見る！（22枚）電動化