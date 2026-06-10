インターネット最大の海賊版電子書籍データベースの1つであるZ-Libraryは、ドメインの押収やブロックに対抗する取り組みの一環としてユーザー自身が独自のミラーサイトを運営できる仕組みを導入しています。Z-Libraryは新たに、ミラーサイトを独自にカスタマイズしたりログイン認証によりアクセス制御できたりする大幅なアップデートを公開しました。Dear Z-Librarians,Today, we are glad to share some updates about our librar