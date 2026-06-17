トヨタ自動車は１７日、定時株主総会を愛知県豊田市の本社で開いた。今年４月に就任した近健太社長を含む取締役６人の選任案が承認され、近氏は「仲間と一緒に持続的な成長を目指す」と決意を述べた。過去最多の９０４０人が会場に足を運んだ。株主からは近氏の経営方針などに対する質問が目立った。近氏は「（豊田章男会長の取り組みを）継承していきたい。現場に耳を傾け、背中を押すのが自分の役割だ」と語った。前社長の