news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「クマに遭遇“2度襲われた”東京都も対応見直しへ」についてお伝えします。◇石川県小松市。のどかな山間の街には17日、多くの緊急車両が。市職員らの視線の先には、くっきりと残された、クマのものとみられる足跡。小松市などによりますと、17日午前6時ごろ、80代の男性がクマに襲われました。襲われている様子を目撃したという人は、“男性は2度襲われた”と話します。目撃