ＮＨＫは１７日、東京・渋谷の同局放送センターで、井上樹彦会長の定例会見を行った。井上会長は冒頭、開催中のサッカーＷ杯北中米大会について触れ、日本時間１５日の日本代表の初戦・オランダ戦について「引き分けではあったが、リードされながら追いつく粘りだった」と感想を語った。また、解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑についても「解説と実況アナウンサーの実況が一体感を出していた」とした上で、「本田さんの率直